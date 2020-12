Datas ch'arrivan bler memia tard u che na vegnan insumma betg engrevgeschan en Svizra il cumbat encunter la pandemia da corona. Sur tut per la strategia a l'entschatta da la segunda unda fissan cifras actualas stadas in grond agid. Ma la veglia e la coordinaziun manchian.

En spezia durant l'october hai dà retards e mancanzas tar las datas da las ospitalisaziuns ch'il BAG ha publitgà – quellas èn suenter vegnidas curregidas ensi.

Las cifras da mortoris da l'october han er stuì vegnir curregidas vers ensi.

«Las cifras davart las ospitalisaziuns èn d'interpretar cun precauziun, pervi da datas mancantas u datas che sa retardan»: Questa indicaziun ha l'Uffizi federal da sanadad inditgà sin ses rapport da situaziun quotidian pervi da las ospitalisaziuns. Là è er da vesair cun quant retard che tschertas indicaziuns arrivan per part.

Impressiunant è questa mancanza tar las datas sa mussada ils ultims trais mais. Uschia ha il BAG annunzià durant las emprimas quatter emnas d'october, cura che la situaziun en Svizra è sa pegiurada a moda rasanta, mintg'emna be mez uschè bleras ospitalisaziuns sco quai ch'igl èn vegnidas confermadas uffizialmain pli tard.

L'entschatta november è la situaziun lura sa midada: Dapi lura publitgescha il BAG cifras pli autas che quai ch'i vegnan confermadas pli tard uffizialmain. Tar ils mortoris èn las cifras realas da l'october e november per emna stadas per part per 100% sur quellas ch'il BAG ha publitgà. Dapi l'entschatta december è uss il BAG puspè ordavant.

Spetgar ditg

Problematic na saja quai gnanc propi per la populaziun che suonda il decurs da las cifras da mintga di, mabain apunta per las regenzas che ston decider. Cun datas actualas, avess ins infurmaziuns dal di actualas ed uschia possian ins er decider a moda pli effizienta, quai hajadeclerà in expert da la materia che ha vulì restar anonim envers l'agentura da novitads Keystone-SDA.

En la spezialitad dal virus giascha numnadamain che sintoms sa mussan savens pir tschintg dis suenter l'infecziun cun il virus. Ed il virus reagescha er adina pir suenter in tschert temp sin las mesiras prendidas. Lura po quai daventar in problem sch'ospitals e medis na dumognan betg pli en in temp effectiv il reporting.

Directiva da 24 uras

Teoreticamain fiss tut reglà: « Medis ed ospitals èn avisads d'annunziar cas d'ospitalisaziuns al BAG entaifer 24 uras», scriva il BAG sin dumonda da Keystone-SDA. Normalmain vegnia quai fatg a moda electronica, ma i saja er pussaivel da far quai per posta u via fax.

Perquai ch'i saja uschè impurtant d'avair datas che constattan er a temp, han er ils chantuns anc ina giada supplitgà ils ospitals da sa tegnair vid la limita da temp per trametter las datas al BAG.