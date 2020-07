80'000 francs per co-presidi da la PS

Sch’ils cussegliers naziunals Cédric Wermuth e Mattea Meyer surpiglian l’october il co-presidi da la PS, duain els mintgamai survegnir indemnisaziuns da 35’000 francs e vitiers 5'000 francs per spesas. Quai haja decis la direcziun da la partida, sco Wermuth ha ditg envers la «Aargauer Zeitung».

Il president actual Christian Levrat survegn en il mument 50’000 francs. Tar la PCD e la PLD datti era mintgamai enturn 50’000 francs per in pensum parzial da 40-50%. Tar la PPS percunter è il presidi in uffizi d’onur – pia nunpajà.

