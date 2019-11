Cun el vai bain. Bundant in mais suenter che Duri Campell n'è betg pli vegnì reelegì sco cusseglier naziunal en il parlament federal è el cuntent ch’el possia propi dir, ch'i va bain cun el – auter che tar collegas dal parlament dad el che na sajan betg pli vegnids elegids agiunscha Campell. Cunquai ch'el haja anc la plazza da campar a Chapella e la puraria na vegnia quai segir betg lungurus, di l'um da l'Engiadina. Dentant plaun a plaun realisescha el, ch'en avegnir vegnia el ad avair dapli temp liber. 100 dis che Campell ha passentà ils ultims quatter onns en il parlament, stattan ussa a libra disposiziun. E sin quels sa legra Duri Campell, suenter che l'agenda ha dictà onns ed onns ses mintgadi.

Igl è l'emprima giada dapi onns che jau vai uss temp liber e sin quel ma legrel jau era sch'jau fiss en sasez turnà gugent a far politica a Berna.

Dapli temp cun sia dunna e dapli temp per la puraria e la plazza da campadi vul el investir. Dentant in nov mandat na vul el mumentan betg, era sch'el haja gia survegnì ina u l'autra offerta. Ad el è schizunt vegnì offert ina plazza cumplaina, ch'el ha però refusà. Numnadamain quai cun il temp liber vul el uss empruvar. E sche quai avess da vegnir lungurus, di Campell cun in surrir, lura pondereschia el anc ina giada co enavant.

Suenter la dumengia d’elecziun che ha decidì sur dal futur en la politica federala da Duri Campell, haja el survegnì ina pluna chartas – saja quai da collegas dal parlament u da persunas privatas. Chartas che han commuventà l'anteriur cusseglier federal. Ed era ils ultims muments en las cumissiuns hajan mussà ad el, che sia persuna è stada respectada en la chombra gronda e sia politica da cumpromiss è vegnida stimada a Berna.

Sch'ins dumonda Duri Campell, tge ch'era ses punct culminant en la politica a Berna, sche lura na sto el betg studegiar ditg: «Il sustegn per champs da sport». Uschia duai il support finanzial da la Confederaziun vegnir augmentà da 7,60 francs per di e persuna sin maximal 16 francs. Ina proposta che vegn era sustegnida dal Cussegl federal.

Betg cuntentà en la legislatura passada ha Campell, ch'ins n'haja betg chattà ina soluziun per l'AVS. Ins stoppia gia prest star mal ch'in pajais sco la Svizra na chattia nagina soluziun agiunscha el.

Persequitar la politica a Berna davent da l'Engiadina

Las cumissiuns che preparan ils affars che vegnan tractads en ils cussegls duain preschentar e star pli serradas suenter decisiuns tratgas en il gremi. Quai rinforzass, tenor Campell, las schanzas da chattar dapli cumpromiss.

Quai che ha disturbà mai il pli ferm a Berna è, che las bleras politicras ed ils blers politichers prendan sa sez memia impurtant. Jau giavischass che la tematica fiss pli fitg en il center e suenter vegnan ils interess da las partidas e da l’atgna persuna.

Dentant era dal Cussegl federal ha Campell cleras aspectativas. Il gremi duai sa cumportar dapli sco «schef». Trair decisiuns e star suenter quellas. Gist tar quai che pertutga la cunvegna da basa cun l'Uniun europeica han ins vis, ch'il Cussegl federal haja desditg. Il gremi n'haja betg prendì cler posiziun e gist là fetschia quai da basegn.

La passiun per la politica n'ha Duri Campell betg pers cun la dumengia d'elecziun. Era sch'el na po betg pli far la politica en Chasa federala vegn el a persequitar quella cun ureglias ed egls averts.

