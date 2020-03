Las Viafiers federalas svizras duajan introducir in nov sistem per che passagiers na possian betg pli serrar en ils mauns en las portas da tscherts vaguns. Suenter in incident cun in passagier da tren a la staziun da Berna, ha il Post d'inquisiziun per la segirtad svizzer SUST, publitgà in rapport intermediar.

Il prim da mars ha in um serrà en il maun en la porta d'in vagun ed è currì radund 45 meters cun il tren partent, enfin ch'el ha pudì sa deliberar.

Problem gia dapi mais

Las Viafiers federalas han communitgà ch'ins saja gia vida remplazzar ils profils da gumma. Ins veglia ademplir las recumandaziuns da la SUST. Il problem fatschenta la SBB gia dapi mais. L'entschatta avust 2019 era in collavuratur vegnì per la vita pervi d'ina da las portas defectas. La SBB ha sco ella di gia ademplì las cundiziuns da la Confederaziun e saja vid realisar ulteriuras mesiras.

