Il Cussegl federal è pront d’adattar la lescha. El propona ord quest motiv al parlament d’approvar ina moziun dal cusseglier naziunal Angelo Barille PS/Turitg. En differents chantuns vegnian persunas che n’han betg pajà las premias da la cassa da malsauns mess sin ina glista naira. Els han be pli il dretg sin tractaments en cas d’urgenza. Quai pertutga per part er uffants.

La pratica actuala stat dentant en conflict cun la convenziun per il dretg d’uffants. Il dretg sin il meglier tractament medicinal saja in dretg fundamental per ils uffants. Tut ils uffants duessan avair il medem access, independent da la situaziun socioeconomica da lur geniturs.

RR novitads 15:00