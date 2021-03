Il drama da cancer en la Svizra franzosa da las duas reschissuras Stéphanie Chuat e Véronique Reymond ha gist gudagnà en tschintg categorias. Il film survegn il premi per il meglier film, la meglra actura secundara, il meglier script, la meglra camera ed il meglier tagl. «Schwesterlein» è er gia stà il candidat svizzer per la concurrenza internaziunala da la Berlinale 2020.

Er il film «Platzspitzbaby» è vegnì undrà. Sco meglra actura ha Sarah Spale survegnì in premi. Il premi per il meglier film documentar ha gudagnà Milo Rau per «Das Neue Evangelium».

Meglier film d'animaziun: «Darwin's Notebook».

Meglier film curt: «Deine Strasse».

Categoria «Abschlussfilm»: «Amazonen einer Grossstadt»

Meglra musica da film: Alice Schmid per «Burning Memories»

Meglier tun: Peter Bräker per «Nemesis»

Premi spezial: Linda Harper per ils costums en «Platzspitzbaby» e «Spagat»

Ils davos onns van las entradas en ils kinos enavos. Cineastas e cineasts rumantschs crajan dentant vinavant vid il kino. I dovra dentant in svilup.