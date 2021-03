Occurrenzas pli grondas duain puspè esser pussaivlas – quai per persunas ch'èn vegnidas testadas negativ u ch'èn gia viroladas. Tals «projects da pilots» stoppian vegnir empruvadas or. Quai ha il president dals directurs chantunalas da sanadad, Lukas Engelberger, ditg envers la «SonntagsZeitung».

Vers la fin d'avrigl sajan tut las gruppas da ristga vaccinadas, l'offensiva da tests portia fritgs, argumentescha Engelberger.

La pussaivladad dad ir a kino u teater suenter avair fatg in test spert, saja er ina motivaziun per ch'i vegnia testà dapli. Er ils tests, che mintgin po far a chasa, hajan il potenzial da midar la situaziun. Ils tests per far a chasa datti, presumablamain, a partir dals 7 d'avrigl en las apotecas.

Il Cussegl federal vegn a decider ils 14 d'avrigl davart ils proxims pass. La basa per il proxim pass d'avertura è il pachet da mesiras ch'el ha tramess en consultaziun ils 12 da mars.