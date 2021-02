Plirs chantuns svizzers vulan schluccar pli spert las mesiras da corona che quai ch’il Cussegl federal ha proponì l'emna passada. Numerus chantuns pretendan ch'ustarias possian gia avrir a partir dal mars almain lur terrassas. Quai han dasper il chantun Grischun er ils chantuns Tessin, Uri, Friburg e Turgovia annunzià la dumengia. Fin uss è sulet il chantun Argovia s'exprimì en il senn dal Cussegl federal che vul avrir las ustarias pir a partir da l'avrigl.

Per il Grischun èn las mesiras ch'il Cussegl federal propona memia pauc dinamicas. Las ustarias duajan pudair servir als giasts sin terrassa gia a partir dal mars. Il Cussegl da stadi dal Tessin pretenda che las ustarias duajan pudair avrir il pli tard ils 22 da mars – almain durant il di e tenor ils concepts da segirezza. En vista a Pasca giavischa il chantun er in'avertura dals spazis dadens da las ustarias. Be d'avrir las terrassas è per il Tessin discriminant envers ustarias che n'han betg ina tala.

Il chantun Uri è per avrir il prim da mars las terrassas da las ustarias e mez mars duai lura vegnir valitada da nov la situaziun. Il chantun Friburg da sia vart vul in'avertura cumpletta da las ustarias sin ils 22 da mars e che la situaziun vegnia mintgamai suenter trais enstagl da quatter emnas valitada da nov. Er per avrir las terrassas dals restaurants a partir dal prim da mars è il chantun Turgovia. Ins possia uschia vegnir encunter a la populaziun che saja stancla da corona. En ina sumeglianta direcziun van er las pretensiuns dals chantuns Son Gagl, Vad, Appenzell Dadens e Glaruna.

Anc betg s'exprimids en chaussa èn dentant chantuns cun in aut dumber d'abitants sco Berna, Turitg, Basilea u Lucerna. Il maletg da la situaziun en Svizra è perquai anc incumplet. Il Cussegl federal decida questa mesemna definitivamain en chaussa.

GDK sustegna da principi proposta dal Cussegl federal

Ils directurs e las directuras da sanadad dals chantuns, sustegnan da principi il plan dal Cussegl federal da sortir en etappas, quai scriva la GDK en ina communicaziun. Radund la mesadad veglia dentant tut tenor svilup avrir en pli curts intervals.

Uschia vulan er là radund la mesadad dals chantuns avrir las terassas da las ustarias gia a partir dal mars e betg pir l'avrigl. Plinavant saja dentant era da sclerir sche ustarias che hajan avert las terrassas possian vinavant survegnir agid da cas da direzza.