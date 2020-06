La Gruppa per ina Svizra senz'armada GSoA, la Partida socialdemocratica ed ils Verds han inoltrà las suttascripziuns per il referendum cunter ils novs jets da cumbat. Sco la GSoA scriva, hajan els rimnà prest 90'000 suttascripziuns. Da quellas sajan 65'874 gia confermadas. Necessari fissan 50'000 per in referendum.

Il Cussegl federal ed il parlament vulan investir a partir dal 2025 sis milliardas francs per novs aviuns da cumbat. Quels duain remplazzar la flotta d'aviuns da F/A-18 e da Tiger-jets che la Svizra ha oz. La populaziun po votar ils 27 da settember en chaussa.

Memia auts custs

Ils adversaris dals jets da cumbat argumenteschan cun ils custs memia auts. Quests daners manchian lura en auters lieus: tar la furmaziun, en il traffic public u tar l'AVS. Cun pachets da spargn ed auzaments da taglia stoppia questa summa che l'armada dovria lura vegnir organisada, scriva la GSoA.

Plinavant saja la segirezza garantida er senza ils novs jets. L'aviatica militara saja anc adina ferma en cumparegliaziun internaziunala, er suenter ch'ils 54 aviuns da Tiger F-5 vegnissan zavrads ora. Per ademplir l'incumbensa da polizia d'aria tanschian ils aviuns da F/A-18, gist perquai che la Svizra saja circumdada d'amis. Plinavant hajan ins dacurt mess la flotta da F/A-18 sin il pli nov stan tecnic.

Daners na vegnan betg prendids davent insanua

Ils aderents dals novs jets – tranter quels la PLD, PPS, PCD, PBD, PVL e la PEV – tegnan cuntrapais, betg be tar la necessitad ch'i dovria novs aviuns giaschia la GSoA fauss. La GSoA pretendia er ch'ils daners faschessan dapli senn en il sistem da sanadad. Cun quai maschaidia ella maila e paira.

La cumpra dals novs aviuns sco era ils custs da gestiun che suondian vegnian finanziads dal budget da l'armada e be da quel. I sa tractia be dad ina repartiziun da finanzas da l'armada, uschia la PLD. Ils daners na vegnian betg prendids davent insanua auter u manchian lura là.

