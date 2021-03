En la politica furiescha la dispita davart la fin dal lockdown. Entant ch'ils ins vulan avrir tut immediat, vulan ils auters anc spetgar. Tge è Vossa posiziun tar quest tema? Nus interessescha dentant betg mo Vossa posiziun tar las mesiras per far frunt a la pandemia da corona. Nus vulain savair co i va a Vus in onn suenter l'emprim lockdown.

As participai a la 7avla retschertga da corona da la SRG.

Qua chattais las dumondas Link tar Sotomo , il link avra en ina nova fanestra

Era per questa 7avla retschertga ha la SRG SSR incumbensà l'institut da perscrutaziun «Sotomo». Ils resultats da la retschertga vegnan publitgads ils 18 da mars a las 17:00 sin tut ils chanals da RTR, SRF, RTS e RSI.

As participar pudais Vus a moda anonima. Las respostas vegnan tractadas a moda confidenziala.