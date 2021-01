Las temas da la populaziun èn sa midadas dapi l'entschatta da la pandemia da corona. Restada è – almain per gronda part – l'acceptanza per las mesiras per franar la derasaziun dal virus. Quai mussa la nova retschertga da Sotomo.

Ina da las pli grondas temas dals Svizzers e las Svizras en connex cun la pandemia da corona è tenor las retschertgas da Sotomo da perder las libertads persunalas. Uschia han il schaner 61% da las persunas dumandadas inditgà questa tema a la retschertga. Il mars dal 2020 avevan be stgars 40% quella tema e l'october 55%. Percunter prendì giu lev ha la tema dad in donn finanzial pervi da la crisa da corona. La fin d'october avevan anc 32% quella tema, uss han inditgà be pli 27% d'avair tema d'ina rusna en la bursa.

Legenda: RTR grafica.

Populaziun era cunter serrar butias

Anc avant ch'il Cussegl federal ha decis da serrar las butias han 56% che han prendì part a la retschertga inditgà ch'els na sustegnian betg questa mesira. Igl è l'emprima giada ch'ina mesira dal Cussegl federal per franar la derasaziun dal coronavirus, na vegn betg sustegnida da la populaziun. Anc pli pauc sustegn dessi per mesiras che restrenschan la libertad da sa mover, bun 65% han inditga d'esser encunter talas mesiras. La populaziun è però per gronda part per la limita da 5 persunas tar inscunters e per in obligatori da homeoffice.

Fidanza en il Cussegl federal va enavos

Al cumenzament da la pandemia aveva la populaziun anc gronda fidanza en il Cussegl federal. Quella è ida ferm enavos per la fin d'october sin 38%. En la nova retschertga è la fidanza en il Cussegl federal ida enavos ina ulteriura giada sin 32%.

Laschar avert ils territoris da skis

Ina gronda part da la populaziun vul laschar avert ils territoris da skis. 46% èn da l'avis che las pistas duain vinavant restar avertas. En Svizra tudestga èn perfin 60% dals dumandads da quella opiniun. Da l'avis che las pistas duain serrar èn 37% da la populaziun.

Legenda: RTR grafica.

Forsch daventa pli gronda

Pli pauc entradas ch'ils tegnairchasas han e pli paucs respargns ch'els han pudì fatg. Il maletg cuntrari sa mussa tar ils tegnairchasas cun grondas entradas.

La retschertga Textbox aufklappen Textbox zuklappen L'Institut da perscrutaziun Sotomo ha fatg la retschertga sin incumbensa da la SRG SSR. En tut han 43'797 persunas respundì las dumondas publitgadas online tar RTR, SRF, RSI, RTS e Swissinfo. Questa 6avla retschertga davart la crisa da corona è vegnida fatga tranter ils 8 da schaner ed ils 11 da schaner 2021. Pia anc avant las novas mesiras ch'il Cussegl federal ha annunzià ils 13 da schaner 2021. La quota da sbagls munta a +/- 1 punct procentual.

