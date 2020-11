La situaziun cun il coronavirus en Svizra e las cifras autas da novas infecziuns han era pli e pli fitg in'influenza sin la luna da la populaziun. Quai mussan ils resultats da la 5avla retschertga da corona che l'institut Sotomo ha fatg per incumbensa da la SSR.

La segunda unda fatschenta pli fitg la populaziun. Dapli che la mesadad dals dumandads valiteschan la situaziun actuala sco nauscha u schizunt fitg nauscha. Durant l'emprima unda il mars avevan be circa in quart dals participants da la retschertga valità uschia la situaziun.

Legenda: RTR Grafica

Cun la segunda unda è era la tema da s'infectar cun il virus puspè creschida. Ed er creschida è la tema dad esser persul ed isolà pervia da la pandemia. Blers teman era che la situaziun actuala mainia tar dapli conflicts e tensiuns en lur conturn privat e famigliar.

Populaziun sustegna obligatori da mascras

Blers beneventan l'obligatori da mascras. Bun 64% dals dumandads s'expriman per in obligatori da mascras a la plazza da lavur. 59% dals dumandads èn era da l'avis che l'obligatori da mascras duai valair or en il liber, là nua che la distanza dad 1,5 meters na po betg vegnir resguardada.

Legenda: RTR Grafica

Quant ditg cuzza corona anc?

Cura ha la pandemia ina fin? Quella dumonda fatschenta per il mument in e scadin. La retschertga mussa, che bun 60% dals participants e da las participantas crajan che la pandemia vegnia a prender ina fin en il decurs da l'auter onn. Il rest è da l'opiniun che noss mintgadi usità turna pir puspè a partir dal 2022 u perfin pli tard.

La retschertga Textbox aufklappen Textbox zuklappen L'institut da perscrutaziun Sotomo ha fatg la retschertga sin incumbensa da la SRG SSR. En tut han 42'425 persunas respundì las dumondas publitgadas online tar RTR, SRF, RSI, RTS e Swissinfo. Questa 5avla retschertga davart la crisa da corona è vegnida fatga dals 23 d'october fin ils 2 da november 2020. La quota da sbagls munta a +/- 1 punct procentual.

