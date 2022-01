Probabel adattescha il Cussegl federal oz la quarantina. Co Virginie Masserey da l'Uffizi federal da sanadad ha ditg il mardi en la conferenza da medias da las expertas – fa il BAG la proposta al Cussegl federal da scursanir la quarantina sin 7 dis. Dentant vegn era discutà davart ina reducziun da la quarantina sin 5 dis.

La raschun per la discussiun è che sper las persunas che sa chattan en isolaziun – èn actualmain bleras persunas en quarantina perquai ch'i han gì contact stretg cun ina persuna ch'è vegnida testada positiv sin il coronavirus. Las proximas emnas crescha questa cifra anc, tenor il BAG. En ina fin duas emnas fan ins quint cun il punct culminant da l’unda dad omicron, nua che 10 fin 30% da la populaziun svizra s’infectescha en in’emna cun il coronavirus. Uschia spetg’ins che bleras firmas han mancanza dal persunal. Per evitar stretgas en l’economia, societad e administraziun saja giustificabel da reducir la quarantina sin 5 dis – ha era ditg la presidenta da la taskforce scientifica Tanja Stadler. Ina tala reducziun vul era l'uniun tetgala da l’economia EconomieSuisse.

Era plirs chantuns èn sa drizzads a la Confederaziun cun il giavisch d'adattar las reglas da quarantina – era il Grischun parta quest avis.

Era l'isolaziun duai vegnir scursanida sin 5 dis tenor rapports da medias. Cundiziun è però ch'ins n’ha nagins sintoms durant 48 uras.

Dapli mesiras pauc probabel per il mument

Era sch'i dat en Svizra uschè bleras infecziuns per di cun il coronavirus sco anc mai, n'èsi betg da spetgar ch’il Cussegl federal introducescha anc dapli mesiras. Il Cussegl federal agescha tenor capacitads dals ospitals, e per il mument èn las staziuns intensivas occupadas per bundant 76% – ed in terz èn pazientas e pazients da Covid-19.

L’occupaziun è cun quai per il mument pli bassa sco anc avant Nadal. Co la situaziun en ils ospitals vegnia a sa sviluppar saja difficil da dir, hai gì num tar la conferenza da medias dals experts il mardi. Tenor calculaziuns da la taskforce pon quai esser tranter 80 enfin 300 novs pazients e pazientas da Covid-19 per emna, che han da basegn in letg en las staziuns intensivas.