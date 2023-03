Las emprimas unfrendas dals ferms terratrembels en la Tirchia e la Siria avant stgars trais emnas han survegnì in visum per la Svizra. Venderdi hajan ins approvà ils emprims dus visums per persunas or da la Tirchia, ha ditg la scheffa dal Secretariat da stadi per la migraziun (SEM) Christine Schraner Burgener en la «Samstagsrundschau» da radio SRF. 40 ulteriurs visums duessan vegnir approvads entaifer curt temp. En tut sajan entradas 52 dumondas uffizialas – per gronda part da la Tirchia.

Els hajan survegnì total bunamain 2’000 dumondas davart l'applicaziun per in visum or da la Tirchia e la Siria, ha Christine Schraner Burgener ditg. Persunas ch’èn pertutgadas dals terratrembels e ch'han proxims parents en Svizra, survegnan actualmain pli svelt in visum. Quel vala lura per 90 dis.