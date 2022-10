En Svizra restan ils pretschs per bigliets dal traffic public per la pli gronda part stabils. Quai communitgescha l'organisaziun da la branscha Alliance SwissPass. Sulet in pèr singulas interpresas turisticas planiseschian d'adattar ils pretschs l'onn che vegn.

Davent dal 2023 datti in nov model d’abunament. Viagiaturas e viagiaturs pon cumprar il dabun giavischà per in pretsch reducì. Silsuenter pon ins duvrar quest dabun durant 12 mais per cumprar bigliets singuls persunals.

Pli attractiv per glieud giuvna

Midadas pli gronda datti davent la primavaira per giuvenils, scriva Alliance Swiss Pass. Planisà è da sbassar tschertas tariffas e da porscher novas spiertas. Quellas duain levgiar a la glieud giuvna l’access ed il diever dal traffic public.

Cun la midada da l'urari ils 11 da december vegni plinavant a dar ina atgna gruppa da clients per velos e chauns. Quella duai simplifitgar la cumpra da bigliets. Uschia pon ins eleger sch'ins viagescha cun in velo u cun in chaun, ed il sistem calculescha il pretsch il pli bunmartgà. Ed il sistem mussa automaticamain sulet las colliaziuns che porschan da chargiar sez il velo.