La Svizra fa memia pauc per porscher a famiglias canortas pajablas. Quai è la conclusiun da l'Unicef. In pèr cun in entrada media e dus uffants stoppia stoppia pajar en Svizra tranter in terz e la mesadad d'ina entrada. La politica stoppia daventar activa per midar quai, pretenda Unicef Svizra.

Dals pajais da l'UE e da la OECD resguardads persvadan il pli fitg il Luxemburg, l'Islanda, la Svezia, la Norvegia e la Germania.

Blers pajais fan dapli

Fin ch'ils blers pajais bainstants subvenziuneschan fermamain famiglias, ston famiglias en Svizra, l'Irlanda e la Nova Zelanda pajar tranter in terz e la mesadad d'ina entrada per la tgira da dus uffants.

La pandemia ha mussà la relevanza da la tgira d'uffants. Quella sto esser d'auta valur, pajabla e accessibla.

Tenor Bettina Junker dad Unicef na dastgia betg esser che la Svizra, sco in dals pli ritgs pajais dal mund, na fetschia betg avunda per la tgira d'uffants externa. Uss stoppia la politica vegnir activa – i dovria investiziuns. La tgira d'uffants stoppia esser pajabla per tuts, independent da las entradas.