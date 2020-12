Pfizer/Biontech duai furnir trais milliuns dosas per vaccinar a la Svizra – quai subit suenter ch'il med da vaccinar survegn la lubientscha da Swissmedic. Quai ha la communitga la Confederaziun il glindesdi. Cun las trais milliuns dosas per vaccinar possian ins vaccinar 1,5 milliuns persunas. Per mintga persuna dovran ins duas vaccinaziuns.

Per la Svizra è quai il terz contract cun il producent da vaccin. La Confederaziun ha er fatg contracts cun Moderna (4,5 milliuns dosas) e cun Astrazeneca (5,3 milliuns dosas). Ils vaccins da tut ils trais producents èn per il mument en la procedura d'admissiun da Swissmedic. Cun ulteriurs producents sajan ins anc en discussiun, uschia l'Uffizi federal da sanadad BAG.