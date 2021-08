audio Tokio 2020: Ina valitaziun da la prestaziun da William Reais sur 200 m 03:36 min, Actualitad dals 03.08.2021. laschar ir. Durada: 03:36 minutas. audio Tokio 2020: Il siemi è a fin per William Reais en il mezfinal 01:59 min, Actualitad dals 03.08.2021. laschar ir. Durada: 01:59 minutas.

Il currider grischun da 22 onns ha dumangà in temp da 20,44. Quai è sia meglra prestaziun da questa sesiun. En sia cursa da mezfinal a Tokio hai tanschì per il tschintgavel plaz. Gudagnà la cursa ha il Canadais Aaron Brown ed in temp da 19,99 quai avant dus atlets americans cun il medem temp.

La cursa da mezfinal da William Reais Or da Tokyo 2020 Clips dals 03.08.2021.

Sa qualifitgà directamain per ils mezfinals

Il sprinter grischun William Reais è sa qualifitgà directamain per ils mezfinals. En sia cursa d'eliminaziun ha el cuntanschì il terz plaz en 20,51 secundas. Quai ha tanschì per currer ils mezfinals cun ils 16 megliers sprinters a quests gieus olimpics sur 200 meters. Ses meglier temp persunal (20,24 sec.) sco er ses meglier temp da l'onn (20,47 sec.) ha el percunter manchentà en sia emprima cursa a Tokio.

William Reais curra en directamain en il mezfinal Or da Tokyo 2020 Clips dals 03.08.2021.

Reais ha lantschà sia carriera tar il BTV Cuira. Il sportist da 22 onns è dacurt daventà campiun d'Europa tar ils U23 en il sprint da 200 meters.