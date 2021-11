FC Mels – US Schluein Glion

L'US Schluein Glion perda l'ultim gieu da la rund d'atun ordaifer encunter il leader cun 1:6. Ins dastga dir, che la terrada è pli auta che meritada. Ils Sursilvans han bain dà encunter ina pli ferma equipa che manava gia suenter 11 minutas cun 2:0. Ils Sursilvans han era gì inqual schanza ed acziun. Incassar gols gia uschè baud han ins vulì evitar. Il 3:0 per ils da Mels è stà in penalti, magari dispitaivel. Curt vegn Schluein da scurnsair sin 1:3. Era da la vart dals Sursilvan hai dà ina scena dispitaivla davant il gol, l'arbiter dat però nagin penalti. Suenter pausa crodan anc dus gols per ils da Mels. Schluein-Glion va en la pausa d'enviern cun be 5 puncts ord 11 gieus.

Ch'i vegnia grev per l'USSI han ins savì. Primavaira èn els gist mitschads da la relagaziun. En questa emprima mesadad dal campiunadi èn els vegnids da gudagnar be in soli gieu. Quai è stà avant in mais encunter St. Marghrethen. Quai è dal reminent stà l'emprim sut il trenader Corsin Cavegn. Ch'era vegnì ad interim suenter che Mate Lekisihvili è vegnì relaschà, cunquai ch'ils resultats han mancà. Vitiers la motivaziun ed il plaschair davart dals giugadurs. Quai ha il Lumnezian, ch'è uss gia per la quarta giada, u sco trenader u assistent, a la lingia dal club, dumagnà, surtut en ils trenaments, che sajan vegnids pulit pli intensivs. El pretendia bler da ses giugadurs, gì il Lumnezian. Constatescha però era, ch'el haja darar trenà in'equipa uschè disciplinada.

audio Corsin Cavegn resta trenader da Schluein-Glion 04:21 min, Actualitad dals 08.11.2021. laschar ir. Durada: 04:21 minutas.

Primavaira cuntinuescha il campiunadi en segunda ligia per ils da Schluein Glion cun la missiun d'evitar la relegaziun. Corsin Cavegn è otpimistic che quai gartegia. La pausa d'enviern vegn era nizzegiada per rinforzar l'equipa che n'ha in cader betg fitg grond. Quai cun engaschar inqual nov giugadur. Gia tradì ha il trenader, che duas fermas pitgas da pli baud turnan tar l'US Schluein-Glion. Rafael Deplazes e Marino Cavegn (il figl dal trenader), che dattan actual tar Cuira97, turnan en servetsch tar la meglra equipa da ballapè en Surselva.

FC Herisau – CB Domat

Herisau batta ils da Domat cun 4:1 e defenda il segund plaz en la tabella. Domat è cun 10 punct sin l'8avel plaz. En 2 emnas dat il CB Domat anc ses ultim gieu encunter il FC Ruggell e po lura era ir en la pausa d'enviern.

Bogn Ragaz – Landquart

FC Bogn Ragaz gudogna cunter Landquart cun 3:2.

CB Lumnezia – Uznach

Lumnezia ha pers la partida ordaifer encunter Uznach cun 1:4. Uznach è sin la 7avla plazza da la tabella, fertant che Lumnezia è uss sin la 12avla ed ultima plazza.

La partida tranter Surses e Valposchiavo Calcio ch'e fiss stada oz, han ins stuì annullar pervi da la naiv.

FC Blue Stars ZH – Cuira 97

Pitra terrada per Cuira 97. L'equipa da la chapitala grischuna perda encunter l'ultim en la tabella cun 2:3. Per ils Blue Stars munta quella victoria ils emprims 3 puncts en la runda d'atun.