Legenda: Lena Häcki Keystone

Lena Häcki ha pudì nizzegiar sia buna posiziun or dal sprint per in bun resultat en la persecuziun. Sco numer 7 ha ella cumenzà ed è la finala vegnida sin plazza 11.

Ina plazza sut las emprimas 10 n'è per regla betg pussibel cun set rundas da chasti. Il vent è dentant stà grev da cumbatter la sonda ad Östersund en la Svezia. Perfin la victura Marte Olsbbu Röiseland ha manchentà 4 da 20 siets.

Il vent n'ha betg be chaschunà per problems tar las atletas. El ha er sufflà in tranter l'auter il classament intermediar. Suenter la terza runda era Aita Gasparin cun numer 39 tuttenina sin plazza 5. La giuvna da las soras Gasparin è suenter trais rundas da chasti dentant puspè ruschnada sin plazza 31. Irener Cadurisch (52.) ed Elisa Gasparin (57.) han manchentà las plazzas per puncts.