Dapi l’onn 2009 tutga Dario Cologna tar l’elita dal sport da passlung. Alura aveva il Jauer gudagnà per l’emprima giada la seria da cursa dal Tour de ski, ed uschia er il classament general da passlung. Dapi lura è il passlunghist madirà ad in dals megliers dal mund. El ha gudagnà diversas giadas il classament general da passlung, dentant er il classament da sprint, u quel da distanza.

Sper ses success en la cuppa mundiala da passlung è Cologna er stà l’atlet d’enviern svizzer cun il pli grond success insumma. Tar Gieus Olimpics e campiunadis mundials ha el gudagnà fin da qua gia set medaglias. Tschintg dad aur, e duas d'argient. Adina era da la partida tar ils grond success da Dario Cologna eran ses geniturs, Christine e Remo. Questa giada dentant desistan ils geniturs da Dario Cologna da far il viadi ad Oberstdorf. Pervi dal lockdown en Baviera renunzian ils geniturs dal sportist a la visita al lieu.

Ils geniturs da Dario Cologna stattan per l'emprimga giada a chasa