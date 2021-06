En la quarta da sis rundas ha Mathias Flückiger, ch’aveva gia gudagnà il venderdi la cursa da short track, procurà per la decisiun. Cun in'attatga è el vegnì da sa distanzià da Ondrej Cink ch’è stà fin lura a la testa ensemen cun Flückiger. Grazia a questa victoria ha il campiun svizzer da mountainbike da quest onn er surpiglià la testa en il classament general.

Nino Schurter be 10avel

Betg pudì cumbatter per in plaz da podest ha Nino Schurter. Il Grischun è la finala vegnì 10avel. Schurter ha pers bun duas minutas sin Mathias Flückiger. Gia il venderdi aveva Schurter stuì magunar in terrada en la cursa da short track sco 29avel. Ina buna prestaziun ha Thomas Litscher. El è vegnì a Leogang sco segund meglier svizzer 6avel.

Il segund mountainbiker oriund da Tersnaus, Vital Albin, ha pers bun tschintg minutas sin Flückiger ed è vegnì 33avel. Andrin Beeli da Sagogn ha stuì sa cuntentar cun il 78avel plaz ed Ursin Spescha da Sevgein cun il 80avel plaz.

Mathieu van der Pool ha mancà

Betg a la partenza è tranter auter stà l’Ollandais Mathieu van der Pool ch’è anc sa participà a las emprimas etappas dal Tour de Suisse e che sa concentrescha uss sin il Tour de France. Er betg fatg il viadi a Leogang han il Brit Tom Pidcock ch'aveva gudagnà la davosa cursa da la cuppa mundiala a Nove Mesto ed il Brasilian Henrique Avancini.

Legenda: Jolanda Neff vegn adina meglier en furma. Keystone

Neff manchenta il podest piz a cup

Tar las dunnas ha danovamain gudagnà Loana Lecomte. Per la giuvna franzosa da 21 onns èsi la terza victoria en la terza cursa da la cuppa mundiala da cross country en questa stagiun. Lecomte ha gudagnà cun in avantatg da bun duas minutas avant la Svedaisa Jenny Rissveds e l’Austriaca Laura Stigger. Jolanda Neff ha sco quarta pers 12 secundas sin in plaz da podest.

Sina Frei è sco segunda meglra svizra vegnida 11avla e Linda Indergand ha terminà la cursa sco 12avla.

Emprova generala per gieus olimpics a Les Gets

La proxima cursa da la cuppa mundiala ha lieu ils 4 da fanadur a Les Gets en Frantscha. Silsuenter spetga lura il punct culminant. L’entschatta avust vegn cumbattì a Tokyo per las medaglias olimpicas. Nino Schurter parta en il Giapun sco defensur dal titel, Mathias Flückiger sco in dals gronds favurits.