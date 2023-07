Nino Schurter engrondescha vinavant ses record mundial. A Val di Sole en l‘Italia ha il mountainbiker oriund da Tersnaus festivà sia 35avla victoria en ina cursa da la cuppa mundiala da cross-country olimpic. E suenter sia victoria avant 3 emnas a Lai è quai gia la segunda victoria da la cuppa mundiala en questa stagiun.

00:57 video Schurter: «Hai gì davent da l'entschatta ina cursa perfetga» Or da Sport-Clip dals 02.07.2023. laschar ir. Durada: 57 Secundas.

Per Schurter èsi gia stà la 6avla victoria a Val di Sole. Plinavant è el er vegnì en quest lieu campiun mundial il 2021. Grazia a quest success è l'actual campiun mundial è da nov a la testa dal classament general.

00:45 video L'attatga decisiva da Nino Schurter Or da Sport-Clip dals 02.07.2023. laschar ir. Durada: 45 Secundas.

Per la decisiun a Val di Sole ha Nino Schurter procurà en la quarta da sis rundas cura ch'il Lumnezian ha pudì sa distanziar da ses davos concurrent, il Sidafrican Alan Hatherly ch'ha la finala terminà la cursa be sco 6avel. Curt avant la davosa runda ha il Sidafrican l'emprim stuì laschar surpassar Mathias Flückiger ch'ha sco segund uschia procurà per ina victoria dubla per ils mountainbikers svizzers. Il Bernais ch'è vegnì da runda tar runda pli e pli ferms ha la finala pers 26 secundas sin Nino Schurter. Sco terz ha Vlad Dascalu cuntanschì l'arrivada, il Rumen ch'è vegnì avant in'emna campiun d'Europa. El ha pers 38 secundas sin Schurter. Cun Lars Forster sco 9avel ha anc in terz svizzer persvadì e cuntanschì in plaz sut ils top 10.

01:30 video Flückiger: «Quest resultat fa fitg bain» Or da Sport-Clip dals 02.07.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 30 Secundas.

Betg ì sco giavischà èsi a Vital Albin. Suenter ina buna partenza ha il Lumnezian dà si la cursa suenter quatter da sis rundas. Ad el hajan las forzas mancà suenter gia duas rundas, uschia Vital Albin ch'è stà malsaun durant l'emna.

Puck Pieterse ina classa per sa sezza

Tar las dunnas d'elita ha danovamain gudagná la Ollandaisa Puck Pieterse, quai a moda suverana. Per la giuvna da 21 onns èsi gia la terza victoria en la quarta cursa da la stagiun. Pieterse ch'ha pudì stgappar gia en l'emprima da tschintg rundas da l'entira concurrenza ha la finala gudagnà a Val di Sole cun in avantatg da 52 secundas sin la Taliana Martina Berta. Cumplettà il podest sco terza ha l'Australina Rebecca Hendersen.

01:21 video Puck Pieterse gudogna cun ina demonstraziun Or da Sport-Clip dals 02.07.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 21 Secundas.

Jolanda Neff sco meglra svizra

Meglra svizra è vegnida Jolanda Neff. La campiunessa olimpica ha terminà la cursa sco 6avla, quai suenter in defect tecnic ch'ha bittà ella enavos sin il 37avel plaz. Alessandra Keller ha pers bun trais minutas ed è vegnida 11avla, Sina Frei ha terminà la cursa sin plazza 14.

01:15 video Neff: «Ch’jau hai gì in plat è stà mes sbagl» Or da Sport-Clip dals 02.07.2023. laschar ir. Durada: 1 minuta 15 Secundas.

La proxima cursa da la cuppa mundiala è la fin avust, suenter il campiunadi mundial en la Scozia, a Vallnord en l'Andorra.