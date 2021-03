La FIS ha decidì gia baud la mesemna en damaun da stritgar las duas cursas rapidas. Gia ils trenaments previs il glindesdi ed il mardi avevan stuì vegnir stritgads pervia da l'aura. E senza trenament na po betg vegnir manà atras ina cursa rapida. Ed er spustar questas cursas n'è betg pussibel. Tenor il reglament da la FIS na po il program da cursas betg vegnì midà al final da skis la fin da la stagiun.

Legenda: Beat Feuz sco Franz Klammer ils onns 70. Keystone

Feuz per la quarta giada en seria

audio Beat Feuz gudogna quarta culla da cristal en seria 02:59 min, Actualitad dals 17.03.2021. laschar ir. Durada: 02:59 minutas.

Uschia gudogna Beat Feuz per la quarta giada en seria la culla da cristal sco meglier skiunz da la stagiun en la disciplina cursa rapida. A Lai avess in 8avel plaz tanschì a Feuz per defender ses emprim plaz en quest classament. Feuz ha la finala suenter 7 cursas rapidas gudagnà la culla cun in avantatg da 68 puncts sin l'Austriac Matthias Mayer. Sin il terz plaz suonda il Talian Dominik Paris. Quatter giadas en seria aveva fin oz be l'Austriac Franz Klammer gudagnà questa culla, quai ils onns 70.

10:18 video Insta-Live dal final da la cuppa mundiala a Lai Or da RTR Social dals 17.03.2021. laschar ir

Legenda: Tuttina anc in happy end per la Taliana Sofia Goggia. Keystone

Tar las dunnas va la culla da cristal a Sofia Goggia. La Taliana aveva gudagnà quatter da las emprimas tschintg cursas rapidas, plinavant vegnida ina giada segunda. Dapi il schaner è Goggia dentant stada blessada. Tuttina hai tanschì da defender l'emprim plaz avant las duas Svizras Corinne Suter (- 70 puncts) e Lara Gut-Behrami (- 97 puncts).

Dischavantatg per ils Svizzers

En il cumbat per la culla gronda da cristal sco victur dal classament general èsi dir, che las cursas rapidas n'han betg pudì vegnir manadas atras al final a Lai. Marco Odermatt avess gì la schanza da gudagnar puncts cunter ses pli grond concurrent Alexis Pinturault. Il Franzos maina actualmain il classament general cun in avantatg da 31 puncts.

Il medem vala per Lara Gut-Behrami ch'ha in dischavantatg da 96 puncts sin la Slovaca Petra Vlhova. Tant Pinturault sco era Vlhova valan sco spezialists en las disciplinas tecnicas – e pon uschia far tut clar la fin d'emna en las cursas da slalom, respectiv slalom gigant.

Legenda: A Marco Odermatt mancan ils puncts da la cursa rapida en il cumbat per la culla gronda da cristal. Keystone

Program da gievgia

La gievgia stattan sin il program las cursas da super-G da las dunnas e dals umens. En questa disciplina ha Lara Gut-Behrami gia gudagnà la culla da cristal. Tar ils umens maina en questa disciplina avant il final a Lai l'Austriac Vincent Kriechmayr avant Marco Odermatt (- 83 puncts).