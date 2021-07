Il ballape na vegn betg a chasa: «Football’s coming home» vegn tar «Football’s coming Rome», uschia sco Leonardo Bonucci ha clamà en la camera suenter la decisiun. En la lutga da penaltis n'han tant Rashford, Sancho e Saka betg tuc il gol per ils Englais. Per l'Engalterra che sto uschia spetgar vinavant sin l'emprim titel ina dira terrada, quai suenter ch'il final aveva cumenzà optimal per ils «Three Lions». Gia en la segunda minuta ha Luke Shaw sajettà il 1:0 per ils Englais. Suenter pausa han ils Talians pudì reagir. Il defensur Leonardo Bonucci ha tutgà al 1:1 en la 67avla minuta, quai suenter in corner. Ils Englais èn uschia era vegnids chastiads per lur passivitad suenter pausa.

Ils Englais ston spetgar vinavant

Dapi 55 onns spetgan ils «Three Lions» pia sin lur emprim grond titel. Il 1966 èn els vegnids campiun mundial – quai medemamain en il stadion da Wembley. Lura avevan ils Englais pers il final cunter la Germania cun 4:2 suenter prolungaziun.

Fans senza bigliet

Avant il final dal campiunadi europeic da ballape a Londra han blers fans senza bigliet empruvà da vegnir cun forza en il Wembley. Ad ina pitschna gruppa saja quai er gartegià, concedan ils gestiunaris. Il stadion da ballape a Londra ha ina capacitad da 90'000 aspectaturs. Pervi da las restricziuns da corona han mo 67'000 dastgà entrar.