Cun la victoria l’onn 2007 da Toni Livers tar la cursa da la cuppa mundiala da passlung, Tavau Nordic, ha cumenzà ina istorgia tut speziala. A partir da quel mument e creschida ina generaziun dad aur dal passlung svizzer ch'i n’aveva fin lura anc mai dà. Curriduras e curridurs svizzers han cumenzà da gudagnar cursas da la cuppa mundiala, titels da gieus olimpics ni champiunadis mundials, e perfin il classament general da la cuppa mundiala da passlung. En sasez la distincziun per il meglier atlet u la meglra atleta dal mund.

Adriano Iseppi schef da disciplina

Cun mo 34 onns aveva in giuven scolast da sport e trenader surprendì l’onn 2007 il post dal schef da disciplina passlung tar Swiss Ski. Sut la batgetta dad Adriano Iseppi ha la generaziun dad aur cumenzà da crescher e pli tard procurà per success ch'i n’aveva betg dà fin lura. Gest las quatter medaglias d'aur olimpicas da Dario Cologna èn en il sport da passlung svizzer unicas. Il medem vala per la victoria d'ina staffetta svizra en la cuppa mundiala da passlung u per las victorias da Laurien van der Graaff tar sprints da la cuppa mundiala.

Cologna e van der Graaff anc adina da la partida

Da la generaziun dad aur ch'ha cumenzà a crescher la fin dals onns 2000 èn ils grischuns Dario Cologna e Laurien van der Graaff anc adina activs. Tar ils champiunadis mundials ad Oberstdorf han els era las pli grondas schanzas da podest. Laurien van der Graaff ensemen cun Nadine Fähndrich en il sprint d’equipa. E Dario Cologna tar las cursas da distanza sur 15 kilometers, respectiv en il skiatlon.