Legenda: Gilles Senn en il cumbat per il puc cun l'attatgader genevrin Daniel Winnik. Keystone

Il club da hockey da Tavau n'ha betg brillau mardi saira. Suenter ils emprims dus gols che Gilles Senn ha stuì ceder en la 5avla e la 23avla minuta – omadus anc sfalsifitgads da giugaders dal HCD – han ils Genevrins marcà anc il segund terz il 3:0. Era en il terz terz ha il HCD la finala stuì ceder ed acceptar il 4 ed ultim gol en l'atgna rait.

Per Genevra è quai la 6avla victoria da las ultimas 7 partidas. E Dominic Nyffeler - ch'ils Genevrins han emprestà da Kloten - ha pudì marcar in «shutout».

Wohlwend: «È quai guardà per la sanadad dals giugaders?»

Suenter passa trais emnas ha il HCD puspè giugà en il campiunadi. Quai suenter in temp da pausa pauc voluntari. Anc il december han 17 dals giugaders e funcziunaris da Tavau gì in resultat positiv, uschia ch'ils gieus – cumprais la Cuppa Spengler – èn stads stritgads. In temp fitg intensiv per il club da Tavau

Il trenader dal HCD Christian Wohlwend n'è betg cuntent cun la decisiun da la liga che va tenor el para sin donn e cust da la sanadad dals giugaders. Quai dettia ina fasa intensiva da blers gieus. Tenor Wohlwend bain ina chaussa ch'ins stoppia esser flexibel. Quai saja era pussaivel cun ina squadra che saja en il trenament. Tavau haja però stuì far pausa era da trenament, e perquai è quai per Wohlwend «betg propi en urden da la liga».

Temp intensiv suonda

Fin tar la pausa olimpica, che dura dals 28 da schaner fin ils 22 da favrer spetga in dir program sin Tavau. Ed er in program incalculabel. Fitg bler è imprevisibel pervi dad equipas che ston ir en quarantina. Per il schef da sport dal HCD Jan Alston èsi perquai impurtant da «prender gieu per gieu». Tuna in zic suenter ina floscla. En temps malsegirs è quai dentant probablamain gnanc la mendra tactica.