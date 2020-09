29.09. – 04.10. cursas da la cuppa mundiala a Nove Mesto, Tschechia

07.10. – 11.10. campiunadi mundial a Leogang, Austria

15.10. – 18.10. campiunadi d’Europa a Monte Tamaro, Tessin

A Nove Mesto en Tschechia spetgan las emprimas e sulettas cursas da la cuppa mundiala en questa stagiun. Igl è uschia l’emprim inscunter da l’elita internaziunala. Sin il program stattan duas cursas en la disciplina cross country. Per Nino Schurter la schanza d’egualisar il record da Julien Absalon ch’ha gudagnà 33 cursas da la cuppa mundiala en sia carriera. A Schurter manca anc ina victoria per vegnir sin il medem stgalim sco il dubel campiun olimpic franzos.

Schurter vul titel numer 9

Il punct culminant da la stagiun 2020 è il campiunadi mundial a Leogang en l’Austria. Quest campiunadi mundial era stà previs il zercladur ad Albstadt en Germania. Pervia da la pandemia da corona vegnan questas cursas ussa manadas atras bun 4 mais pli tard en la regiun da Zell am See, quai dentant senza aspectaturs.

Il grond trumf svizzer a Leogang è ina gia dapli Nino Schurter che vul defender ses titel e daventar per la 9avla giada campiun mundial, per la 6avla giada en seria. In candidat sin il titel è er il Svizzer Mathias Flückiger ch’era vegnì segund al davos campiunadi mundial avant in onn en il Canada.

In candidat da medaglia ord vista grischuna è er Vital Albin che parta per la davosa giada en la categoria dals U23. Il 2019 aveva il mountainbiker da Tersnaus gudagnà a Mont Sainte-Anne la medaglia da bronz.

5 Grischuns a la partenza

A la partenza a Leogang en l’Austria va era Ursin Spescha che parta en la cursa da e-mountainbike ed ils dus juniors U19, Elisa Alvarez da Samedan e Janis Baumann dad Igis. Betg pudì sa qualifitgar per il campiunadi mundial ha percunter Andrin Beeli da Sagogn. El sto sulettamain sa cuntentar cun la rolla da reserva.

Campiunadi da chasa al Monteceneri

Sco finiziun da la stagiun 2020 cumbattan en la regiun dal Monteceneri radund 400 atletas ed atlets per medaglias al campiunadi d’Europa, quai dentant sulet en las disciplinas cross country ed eliminator. Per la delegaziun svizra in campiunadi da chasa. Il 2003 aveva il Club da velo Monte Tamaro gia organisà en questa regiun il campiunadi mundial. Avant 17 onns aveva Nino Schurter gudagnà en il Tessin la medaglia d’argient tar ils juniors.

Sco defensurs dal titel van a la partenza a Monte Tamaro la Svizra Jolanda Neff tar las dunnas ed Mathieu van der Poel tar ils umens. L’Ollandais aveva triumfà avant in onn a Brno en Tschechia avant il Svizzer Florian Vogel.

