Il comité d’organisaziun e tut ils gidanters han gì blera lavur ils davos dis. Las navadas han procurà per grondas sfidas. Dasper il preparar la loipa ha la situaziun da lavinas fatg mal il venter. Per l'ina n’han ins gì fin il venderdi saira nagin access a Sedrun e per l’autra ha il davos mument il traject da cursa stuì vegnir midà perquai ch’il tschancun sut il vitg da Rueras sa chatta en ina zona da privel da lavinas . Dasperas ha il comité d’organisaziun, auter ch’ils auters onns, anc stuì metter sin pes in strict concept da segirtad pervia da la pandemia da corona.

Segunda part la fin mars

La finala han las cursas pudì vegnir organisadas tar cundiziuns idealas, simplamain senza public. Tut en tut èn passa 150 atletas ed atlets stads a la partenza a Sedrun. La segunda part dal campiunadi svizzer suonda la fin mars. Lura vegn cumbattì en la Val Tujetsch per medaglias en las cursas da sprint, en las cursas da distanza sco er en las cursas da staffetta.