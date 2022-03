Tino Schneider, president Cuira 97, e Christian Aliesch, president EHC Cuira, na pon actualmain betg reclamar da memia pauca lavur. Omadus clubs cumbattan actualmain cun diversas sfidas.

Midadas senza fin tar Cuira 97

L'atun passà n'èsi betg ì tenor giavisch a l'equipa da la chapitala grischuna. Ils resultats n'èn betg stads cuntentaivels ed er sper il plaz hai dà blera inquietezza. La fin atun è lura il trenader Maximilian Knuth vegnì relaschà.

Sin la stagiun da primavaira hai dà bleras midadas tar Cuira 97 - puspè ina giada. Var 10 novs giugaders èn vegnids vitiers ed er numerus giugaders han bandunà il club. Ruaus e cuntinuitad na chattan ins actualmain betg tar la meglra equipa da ballape grischuna, conceda er il president, Tino Schneider. Er el giavischass ch'i vegness puspè pli ruasseivel enturn il club: Da midar mintga sis mais la mesa equipa na sappia betg esser l'intent. I saja vegnì fatg sbagls l'ultim temp, ma uss sperian els da pudair purtar ina tscherta quietezza en il club. Quai dovria il club numnadamain per avair success. E Tino Schneider menziuna che la gronda part dals giugaders novs, sajan giugaders da Cuira e giugaders da la regiun.

A lunga vista saja la finamira da far il pass enavos en l'emprima liga. Sin il 2025, cu il club va en il nov stadion en la Obere Au, duessi funcziunar cun il sigl en emprima liga.

La finamira Swiss League resta

Il december ha l'EHC Cuira annunzià ch'els veglian turnar enavos en la Swiss League, la segund'auta liga da hockey svizra. Questa finamira n'è betg vegnida cuntanschida en la stagiun ch'è gist ida a fin. Gnanc per in plazza da playoff hai tanschì al club. La finamira da far il pass en la Swiss League na duess uss dentant betg simplamain svanir, di il president Christian Aliesch.

Sch'el discurra cun amaturs dal hockey en la citad u er ordaifer il chantun, sche lura senta l'um da 72 onns in grond entusiassem per il club – ed er il giavisch che Cuira faschess, suenter radund 20 onns, puspè il pass en la segund'auta liga. Sco emprim saja dentant da far ils pensums da chasa, manegia Christian Aliesch. Munta concret: L'equipa sto vegnir pli ferma per insumma tutgar tar las fermas equipas en la MySports League. Perquai èn els era gia vid planisar la stagiun 2022/2023. Cun ils trenaders Reto e Jan von Arx e Björn Gerhard èn ils contracts vegnids prolungads. Ed i duess era dar inqual midada en il cader. I duaja ir enavant cun l'EHC. Er finanzialmain èsi anc da far pensums da chasa avant che la Swiss League daventa in scenari realistic.

Sper tut las finamiras cun l'emprima equipa, na vul Christian Aliesch dentant betg emblidar la generaziun giuvna. Radund 200 juniors e junioras èn activs en il club. E malgrà ch'il president ha finamiras per l'emprima equipa, èsi per el impurtant che la generaziun giuvna na vegni mai tralaschada. Da nov surpiglia Marc Haueter la direcziun sportiva da tut las partiziuns dals giuvens, inclusiv la scola da hockey. Sustegn survegn el da Kevin Maissen (stgalim da prestaziun) e Herbert Schädler (trenader a trenader, classa da talents e trenament da skills). Per tut las lezias administrativas è da nov responsabel Thomas Heiniger.