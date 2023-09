audio Passentar e trenar in di cun il star Nino Schurter a Lai 05:57 min, ord Actualitad dals 13.09.2023. Maletg: Keystone laschar ir. Durada: 5 minutas 57 Secundas.

Tgi dastga gia dir ch’el haja pudì trenar ina giada cun Nino Schurter, per blers fans dal sport da mountainbike il grond idol. Per 50 sportists e sportistas da hobi è quest siemi ì en vigur, grazia ad ina concurrenza da la ÖKK grischuna. Ils victurs n’han betg sulet pudì dar ina baterlada cun Schurter, mabain er pudì emprender insatge dal profi.

Quai è er per mai in di tut spezial. I fa grond plaschair d’entupar e dar ina baterlada cun quella glieud che tegna adina per me ils poleschs, ma er da dar vinavant insatge ad els.

L’avantmezdi ha Nino Schurter, cun sustegn da la juniora Anina Hutter, dal mountainbiker da la cuppa mundiala sut 23 onns Janis Baumann ed auters scolasts da mountainbike da Swiss Cycling, dà cussegl quai che pertutga il velo sez. Igl è tranter auter vegnì mussà quant fitg tschentar en ils frains, quant fitg pumpar il velo e quant aut ch’il sez duai esser. Silsuenter è vegnì mulà vi da la tecnica. Ils profis han mussà co far stortas endretgas, co siglir sur obstachels u co ir sur crappa e ragischs. Suenter in gentar communabel è vegnì fatg ina tura en diversas gruppas sin ils trutgs e trails dal Piz Scalottas.

Impressiuns dals «ÖKK Bike-Days cun Nino Schurter» 2023 a Lai