Ditg n'era betg cler, sch'i dettia cursas dal Tour de ski il cumenzament da l’onn nov en Val Müstair u betg. La pandemia da corona ed uschia era quitads finanzials han fatg problems. Dapi in temp è uss dentant cler: I dat cursas da la cuppa mundiala a Tschierv. Questa giada dentant senza public. Tar tut las concurrenzas da sport grondas da quest enviern che vegnan organisadas da Swiss Ski na datti nagin access per ils fans.

Passlung Il Tour de ski en Val Müstair duai avair lieu 19.11.2020 Cun audio

Damain installaziuns, dentant betg damain lavur

Cursas senza public na pretendan naginas tribunas. Perquai che tut l’areal dal Tour de ski en Val Müstair ha dentant da vegnir segirà cun saivs per che nagin possia vegnir datiers a la loipa datti tuttina bler da far. Era las reglas dad igiena, da distanza, e la controlla dals contacts pretenda infrastructura supplementara. Uschia di il president dal comité d’organisaziun, Guido Mittner, che la lavur da preparaziun saja quasi la medema sco tar cursas cun fans.

Garanzia da deficit da la Confederaziun

La vischnanca da Val Müstair è stada l’emprima che ha mess a disposiziun meds finanzials per l’organisaziun da las cursas. Sin quai han er la regiun, il chantun e Swiss ski dà liber lur imports vi da l’organisaziun da las cursas. Perfin datti questa giada ina garanzia da deficit da la Confederaziun, quai che n'era anc mai il cas. Uschia po be pli il svilup da la pandemia far als organisaturs dal Tour de ski en Val Müstair in stritg tras il quint. Uschiglio fiss tut pront a Tschierv.