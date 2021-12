Fanny Smith è vegnida segunda al skicross ad Arosa. Cunquai va ella quest enviern per la terza giada sin il podest. Gudagnà ha Marielle Thompson dal Canada. Talina Gantenbein da Scuol ha cuntanschì il sisavel rang.

Dals sis umens svizzers ch'eran en ils otgavelsfinals ha be Ryan Regez pudì sa qualifitgar per la proxima runda. Là n'è el dentant betg vegnir da sa metter atras. Gia pli baud è er il skicrosser grischun Alex Fiva crudà or, el aveva anc triumfà la fin d'emna en Val Thorens. Gudagnà l'occurenza dals umens ha il Svedais David Mobärg.