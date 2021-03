Il podest:

Alice Robinson 2:19,48 Mikaela Shiffrin +0,28 Meta Hrovat + 0,48

La giuvna da la Nova Zelanda, Alice Robinson ha gudagnà a moda suverana la cursa a Lai. Il temp da Bassino, che manava cu ella è vegnida giu, ha ella pulverisà cun in avantatg da 1,29 secundas. Er Shiffrin e Hrovat n'han suenter betg pli pudì surpassar la giuvna da 19 onns.

Per Michelle Gisin n'hai oz betg tanschì per il podest, ella è vegnida tschintgavla. Corinne Suter ha dumagnà sin plazza 14 e dumogna uschia en ils rangs da punct.

«1'130 puncts – incredibel!»

Michelle Gisin cun grondiusa stagiun

Cullas n'hai betg pli dà da gudagnar. Quella da la discipina ha gudagnà Marta Bassino ed ier è Petra Vlhova ida per la culla gronda.

Sco Gisin ha ditg en l'intervista cun SRF avant il segund percurs, è la cursa fitg greva, sur tut perquai ch'ella è fitg lunga per in slalom gigant da dunnas. En l'arrivada han ins lura er vis la stancladad tar bleras atletas.

Lara Gut-Behrami crudada or a moda curiusa

Gut-Behrami dat si suenter paucas portas

Lara Gut-Behrami ha dà si la cursa en l'emprim percurs gia suenter paucas portas. Per aspectaturas ed aspectaturs ha quai guardà or in zic curiurs. Ma, sco ella haja ditg a ses team, n'haja ella simplamain betg pli pudì bajegiar si la tensiun necessaria. Per evitar da sa blessar anc en l'ultima cursa haja ella lura dà si.

Gut-Behrami en l'intervista suenter il final

Avant era vegnì speculà ch'i saja stà in protest dad ella. La Tessinaisa n'ha numnadamain betg pli pudì cumbatter per la culla gronda perquai che la cursa rapida ed il super-G èn vegnids desditgs.