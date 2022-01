audio Ils pli gronds success da Carlo Janka 03:00 min, Actualitad dals 13.01.2022. laschar ir. Durada: 03:00 minutas.

La carriera da Carlo Janka è suenter las cursas dal Lauberhorn 2022 a fin.

En la vegliadetgna da 35 onns ed amez la stagiun olimpica tira Janka las consequenzas dals problems da sanadad.

Il victur dal classament general 2009/10 è daventà il 2009 a Val d'Isère campiun mundial ed il 2010 a Vancouver campiun olimpic mintgamai en il slalom gigant.

Gist a Wengen, là nua che Carlo Janka ha festivà ses pli gronds success en la cuppa mundiala, va sia carriera a fin. Il skiunz da Sursaissa parta anc a las duas cursas rapidas dal Lauberhorn e lu tira el in stritg. Quai ha Janka che daventa questa primavaira per la segunda giada bab communitgà ad in conferenza da medias a Wengen. «Per mai è quai ina fin perfetga tar mia cursa preferida», uschia Carlo Janka. A las cursas al pe dad Eiger, Mönch e Jungfrau è Carlo Janka stà otg giadas sin il podest, trais giadas il pli sisum. Duas giadas ha el gudagnà la cumbinaziun da Wengen ed il 2010 il classicher, la cursa rapida dal Lauberhorn.

Ina davosa partenza a Wengen sco finamira

Ils ultims onns ha l'anteriur campiun mundial e campiun olimpic gì da sbatter pulit cun problems da sanadad, l'emprim cun il cor lura cun il dies. Durant la stagiun 2017/18 n'ha el absolvì nagina cursa en la cuppa mundiala, persuenter la cumbinaziun als gieus olimpics a Pyeongchang (15avel). Duas giadas plazza 3 en las cursas rapidas da Lake Louise (december 2019) e Kvitfjell (mars 2020) èn stads ils davos resultats da success suenter la gronda cesura. Avant in onn ha Janka dentant anc ina giada persvadì cun il 9avel plaz en la cursa rapida al campiunadi mundial a Cortina d'Ampezzo.

Dapi lura n'è Janka betg pli vegnì en furma. Er pervia dad in'infecziun cun corona ha Janka manchentà la partenza en questa stagiun olimpica. Per Bormio aveva el annunzià ses comeback. Suenter l'emprim trenament è Janka dentant puspè turnà enavos en Svizra, ses statement: «Uschè na fa quai nagin senn».

Uschia è la fin da la carriera vegnida pli e pli datiers. Sia davosa finamira saja stà d'anc ina giada sa participar a las cursas dal Lauberhorn. Che quest giavisch va uss en vigur cuntenta Janka. Suenter quest classicher sa legra Janka sin la vita suenter il sport da professiun, ina vita senza in cumbat per puncts e tschientavels. En il focus stat dapi in temp sia famiglia. Tge plans ch'el ha per l'avegnir n'ha Carlo Janka anc betg pudì tradir.