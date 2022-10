Bencic out en il mezfinal

Per Belinda Bencic è il turnier a Tallinn en l’Estonia a fin. En il mezfinal ha la Svizra pers cunter la Tscheca Barbora Krejcikova en 3 sets cun 6:7, 7:6 e 6:2. En il segund set mancava a Bencic be anc 2 puncts per la victoria. Là ha ella però pers 9 dals proxims 11 puncts.

Bencic aveva cuntanschì il mezfinal

Belinda Bencic aveva cuntanschì il mezfinal dal turnier da WTA 250 a Tallinn en l'Estonia. Ella ha gudagnà la partida da quartfinal cunter la Croata Donna Vekic suenter in'ura e mesa cun 6:4 e 6:1.