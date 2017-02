Lieus bandunads, dentant betg emblidads

Surava, Vuorz, Mustér, Sedrun e Trun – en tut quels lieus datti fabricas serradas che devan pli baud lavur a bleras persunas.

Il vitg da Surava è sta in lieu industrial, e quai pervia dal dutg dal mulin che fascheva marschar las rodas per resgias, mulins da farina e la producziun d’electricitad.

La fabrica da „Zwieback“ a Surava era enconuschenta lunsch sur ils cunfins dal Grischun cun ses products sco biscotgs e merenga. Ella è stada serrada varga 10 onns ed ussa datti ina pitschna producziun da glatsch en quella fabrica.

La resgia a la staziun da Vuorz, ina fabrica da palettas, è serrada dapi ils onns 70. Ussa è ella in deposit dal militar. Pli baud purscheva ella lavur a circa 25 persunas.

La schanza da siglir cun skis a Mustér ha existì mo curt temps, forsa è ella perquai ida en emblidanza. RTR ha chattà las restanzas dals mirs da questa schanza. Sper ils mirs da la sigliera regurda nagut pli da quai sport a Mustér.

En val Tujetsch deva i ina fabrica da producziun da cuntels, la Smart SA. Dapi 1970 fin 1992 è vegnì producì en las hallas entamez il vitg da Sedrun. Suenter ha la NEAT surpiglià il bajetg ed ussa èn plirs locaturs indigens en la fabrica.

La fabrica da ponn Trun ha existì dapi 1912 fin l'onn 2001. Ils onns 70 lavuravan 400 persunas en questa fabrica, che sa chatta entamez il vitg da Trun. La pli gronda part da la fabrica n'a vegn ussa betg pli nizzegiada. In per mastergnants indigens èn sa chasads en las localitads da la fabrica ed inqual persuna privata giauda las localitads per differents hobis.