Legenda: RTR

Churwalden

Il timun da la vischnanca da Churwalden resta en mauns feminins: Karin Niederberger è la successura da Margrith Raschein. Ses cuntracandidat Hans Suter n'ha gì naginas schanzas. En pli hai dà elecziuns per la suprastanza. Las fracziuns Churwalden, Malix e Parpan han mintgamai 2 sezs, tut en tut han 13 persunas candidà. In segund scrutini dovri per il segund sez che tutga a Churwalden.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Churwalden Karin Niederberger surpiglia presidi 26.09.2021

Tumleastga

Gist quatter persunas han vulì surpigliar il timun da la vischnanca da Tumleastga. Ma nagin dad els ha cuntanschì oz il pli absolut. Il segund scrutini ha lieu ils 24 d'october. I va per eleger ina persuna che succeda a Werner Natter che ha demissiunà suenter 13 onns sco president communal.

Lantsch

Simon Willi resta president da Lantsch. En il duel ha el battì ses cuntracandidat Peter Nadig. El ha survegnì 60,5% da las vuschs e po uschia cuntinuar ses uffizi, ch'el tegn dapi l'onn 2011. Cunquai n'èsi betg gartegià a Peter Nadig da surpigliar il timun a Lantsch.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Elecziuns a Lantsch Simon Willi resta president da Lantsch 26.09.2021 Cun audio

Trimmis

Roman Hug (PPS) resta per in'ulteriura perioda d'uffizi president communal da Trimmis. El è vegnì elegì cun 701 vuschs. Per ils quatter sezs en suprastanza èn vegnids elegids: Christian Kindschi (PLD) cun 579 vuschs, Cecilia Manetsch (Allianza dal Center) cun 557 vuschs, Nicola Stocker (PPS) cun 483 vuschs e Marcel Coray (PLD) cun 431 vuschs. La participaziun a l'ura era tar 35,36%.

Ilanz/Glion

La vischnanca ha elegì cun 215 vuschs Rita Duff-Cavegn (Allianza dal Center) en il parlament communal. Betg elegids èn: Roland Falk (119 vuschs), Andrina Ragettli-Drack (195 vuschs) e Daniel Tata Schneider (115 vuschs), tuts senza partida. Quest'elecziun è stada necessaria, damai che Martin Capeder è vegnì elegì il zercladur en suprastanza e parlament ed è sa decidì da surpigliar il post en suprastanza. Il parlament da Glion dumbra en tut 25 commembras e commembers.

Valragn

A Valragn resta Christian Simmen president communal per in'ulteriura perioda d'uffizi. El è vegnì reelegì cun 171 vuschs. Dapli vuschs ch'il president han trais commembers per la suprastanza communala fatg. Quai èn Orlando Strub cun 189 vuschs, Georg Trepp cun 187 vuschs e Gian Zinsli cun 187. Era vegnida elegida en suprastanza è Andrea Kriegbaum cun 143 vuschs.

Surses

Il suveran da Surses ha cumplettà la suprastanza communala: Elegids èn Irene Kolb cun 415 vuschs e Romeo Poltera cun 294 vuschs. Sco commember da la cumissiun da gestiun è vegnì elegì Lothar Künzli cun 366 vuschs.

Legenda: RTR

San Murezzan

La vischnanca da San Murezzan po planisar la sanaziun da la halla da chavaltgar. Il suveran ha numnadamain approvà cun 717 cunter 620 vuschs in credit da projectaziun dad 1,5 milliuns francs.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Votaziun a San Murezzan Sustegn per la halla da chavaltgar 26.09.2021 Cun video

Mustér

La vischnanca da Mustér sbassa il pe da taglia per 10%. Cun 682 vuschs Gea cunter 185 Na ha la vischnanca decidì da sbassar suenter 13 onns il pe da taglia sin 110%. Cun la decisiun da la populaziun suonda ella al cussegl communal. Dentant vegnan en avegnir a mancar mintg’onn var 340'000 francs en cassa. Uss sto la vischnanca priorisar las investiziuns sur in pli lung temp che 10 onns ed investir pli precaut. La raschun principala da sbassar il pe da taglia è da far pli attractiv la vischnanca betg sulet cun ina purschida d’infrastructura mabain era cun il pe da taglia.

audio Pe da taglia vegn sbassà – intervista cun René Epp 02:56 min, Actualitad dals 26.09.2021. laschar ir. Durada: 02:56 minutas.

Flem

Il suveran da Flem ha cun 77% da las vuschs approvà il credit da passa 4,8 milliuns francs per sanar la via tras il vitg. La participaziun a la votaziun era tar 61,9%. La sanaziun duai oravant tut meglierar la segirtad da peduns sin la Via Nova, quai tranter il center Stenna e la posta a Flem Vitg. Il traject duai uschia era vegnir pli attractiv sco lieu d'inscunter. La sanaziun è planisada en tschintg etappas aifer dus onns e mez, las lavurs cumenzan il mars 2022.

Prevista sin il project Il project per sanar la via Il project per sanar la via

Cuira

La votantas e votants da la citad da Cuira han ditg cun 80,38% cleramain Gea a la cumpra dal areal da caserna amez la citad. Uschia vegn l'entira infrastructura militara spustada sin l’areal dal Rossboden. Uschia vegn l'areal da la caserna liber per realisar là spazi da viver e da lavurar. Medemamain duess l'areal vegnir duvrà per il diever public. En discussiun stat da bajegiar ina chasa da scola u da crear zonas verdas.

audio Per Urs Marti, president da la citad, è il Gea dad oz in Gea al futur da Cuira 02:33 min, Novitads dals 26.09.2021. laschar ir. Durada: 02:33 minutas.

Domat

Cun 86% da las vuschs ha la vischnanca da Domat ditg Gea ad in credit da 3 milliuns francs per sanar la halla da gimnastica Caguils e fabritgar ina nova canorta. La halla da gimnastica actuala datescha da l'onn 1980 e na correspunda betg pli a las normas da segirtad pertutgant terratrembels e donns da fieu.

Vaz

Ils da Vaz han cun gronda maioritad ditg Gea a la cunvegna cun il bus da sport da Lai per ils onns 2021-27. Els pon uschia prolungar il contract cun l'auto l'AutoDaPosta ed il credit latiers da bunamain 5.6 milliuns francs.

Favugn

Ils da Favugn han approvà tut las quatter fatschentas. Tranter auter vegn prolungà il contract da concessiun per explotar crappa en la construcziun sutterana en la crappera «Caneu». In cler Gea hai er dà per la revisiun parziala da la lescha da polizia, ina nova lescha d'energia e per la revisiun parziala da la lescha da pumpiers.

Tavau

Il suveran da Tavau vegn a schluccar las reglas quant ditg che represchentants communals dastgan restar en uffizi. Quai ha decis il suveran cun 2'141 vuschs Gea cunter 599 Na. Tranter auter duain persunas ch'èn gia stadas duas periodas en suprastanza (Kleiner Landrat) dastgar surpigliar duas ulteriuras periodas sco president communal (Landamma). Ozendi n'è quai strusch pussaivel, damai ch'il temp d'uffizi è limità sin 12 onns.

Breil

Ils da Breil han concedì il credit supplementar da 7,25 milliuns francs per la meglieraziun funsila en il territori da Breil-vitg – quai cun 366 cunter 134 vuschs. Tranter auter duai la Via Alp Quader vegnir sanada cun quest credit supplementar.

Grono

Grono di cleramain Gea al project per realisar ina nova via da velos intercommunala en la Bassa Mesolcina inclusiv ils custs per il project. Quels muntan per l'entir project a quasi 4,9 milliuns francs – bun 1,5 milliuns stuess la vischnanca da Grono surpigliar. Il project duai stgaffir ina nova lingia da colliaziun per velos, tranter auter sin l'anteriur traject da la viafier, en la regiun e sur ils cunfins chantunals.