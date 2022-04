Viver en il Grischun e la mancanza da persunal dal fatg – quai èn be dus dals temas che la moderatura Sabrina Bundi ha discutà cun la candidata ed ils candidats per la regenza grischuna. Ina premiera en il cumbat electoral: Anc mai èn tut las set persunas stadas communablamain ad in podi da discussiun.

Viver en il Grischun

I dovra dapli canortas en il chantun, quai è ina pretensiun ord ils dus lavuratoris che RTR ha organisà ed era gia tematisà en ina discussiun cun exponentas ed exponents da las partidas.

13:39 video Viver en il Grischun Or da Controvers dals 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 13 minutas 39 Sekunden.

Optimar la purschida da canortas vulan era ils candidats per la regenza – cura ch'i va dentant per la dumonda co realisar e finanziar canortas, sa spartan las opiniuns. Entant che Marcus Caduff (Allianza dal Center) renda attent ch'il chantun haja gist instradà in sustegn per ina meglra rait da canortas en l'entir chantun – na vesa Roman Hug (PPS) betg il basegn per ina schliaziun chantunala. Las vischnancas enconuschian meglier ils basegns e duain perquai survegnir dapli cumpetenzas.

Per dapli traffic public pleda Carmelia Maissen (Allianza dal Center): Mobilitad saja in tema zunt impurtant d'ozendi, dentant betg mo cun optimar colliaziuns da trens e bus enconuschentas, mabain era cun considerar novas purschidas pli flexiblas, sco per exempel taxis communabels.

Ils pretschs per immobiglias che creschan saja ina gronda sfida actuala, di Peter Peyer (PS). Ils instruments per far frunt a questa tendenza sajan dentant era enconuschents, per exempel stgaffir abitaziuns pajablas ubain zonas per indigens cun agid finanzial dal chantun. Hans Vetsch (senza partida) menziuna ch'era il Grischun stoppia bajegiar dapli a moda concentrada e che betg mintga persuna possia realisar il siemi da la chasa cun in grond curtin.

Persunas dal fatg mancan

En il passà èsi adina stà la sfida da stgaffir plazzas da lavur en las regiuns grischunas. Actualmain èsi plitost ina sfida da chattar persunal per occupar las plazzas.

17:26 video Mancanza da persunal dal fatg Or da Controvers dals 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 17 minutas 26 Sekunden.

Il basegn d'agir è enconuschent a la politicra ed ils politichers. Jon Domenic Parolini (Allianza dal Center) accentuescha ch'il Grischun haja ina buna purschida da scolaziun e furmaziun. E quai saja era la dretga strategia per che la giuventetgna na stoppia gnanc bandunar il chantun en direcziun Bassa per sa scolar.

Esser uschè attractiv sco chantun che glieud giuvna po viver e lavurar en il Grischun, da quest avis è era Martin Bühler (PLD). Cun pli paucas naschientschas entrian era pli paucas persunas en la fiera da lavur – questa tendenza na saja betg simpla da franar. Perquai saja il chantun era dependent da persunas d'ordaifer che vegnan a star ed a lavurar en las regiuns.

Dumondas en 100 secundas

Per tutgar il puls, han las set persunas che vulan in sez en la regenza era stuì respunder dumondas curtas – e quai durant 100 secundas.

Serrar 01:57 video Carmelia Maissen en 100 secundas Or da Controvers dals 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 minuta 57 Sekunden. 01:55 video Peter Peyer en 100 secundas Or da Controvers dals 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 minuta 55 Sekunden. 02:03 video Marcus Caduff en 100 secundas Or da Controvers dals 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 3 Sekunden. 02:01 video Hans Vetsch en 100 secundas Or da Controvers dals 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 1 Sekunde. 02:06 video Jon Domenic Parolini en 100 secundas Or da Controvers dals 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 6 Sekunden. 01:57 video Roman Hug en 100 secundas Or da Controvers dals 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 1 minuta 57 Sekunden. 02:11 video Martin Bühler en 100 secundas Or da Controvers dals 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 2 minutas 11 Sekunden.

Tgi vul tge departament?

Cler, questa dumonda vegn respundida pir cura ch'igl è enconuschent tge tschintg persunas che vegnan insumma elegidas en la regenza. E tuttina han la candidata ed ils candidats gia mess sin maisa per part lur cartas – a moda ludica.

08:48 video La runda finala dal Club Or da Controvers dals 21.04.2022. abspielen. Laufzeit 8 minutas 48 Sekunden.

Ils cussegliers guvernativs en uffizi Marcus Caduff (economia e fatgs socials), Jon Domenic Parolini (educaziun, cultura e protecziun da l'ambient) e Peter Peyer (giustia, polizia e sanadad) sa sentan para uschè bain en lur departaments ch'els vulan restar là.

Roman Hug manegia ch'el avess segir enta pugn las finanzas, sco architect dentant avess el gust da surpigliar il departament d'infrastructura, energia e mobilitad. Quai vala era per Carmelia Maissen: Da principi surpiglia ella mintga departament, sco architecta dentant fiss sia preferenza medemamain il departament da construcziun. E per quest departament che Mario Cavigelli maina actualmain, datti anc in interessent: Martin Bühler argumentescha quai cun il fatg ch'el saja s'occupà sco schef dal stab da crisa savens cun privels da la natira. Hans Vetsch manegia ch'el sco noviz stuess probabel surpigliar il departament che restass tar la repartiziun che la regenza fa mintgamai en ina runda da discussiun interna. Quaidas avess el sin il departament da cultura u d'infrastructura.

