Regenza americana na retiria betg schuldads or da l'Irac

Ils Stadis Unids na veglian betg retrair lur schuldads or da l'Irac, ha ditg il minister da defensiun american, Mark Esper.

El dementescha uschia rapports che citeschan ina brev. En quella giaja per preparativas da retrair schuldads da l'armada americana or da l'Irac.

Legenda: Mark Esper, il minister da defensiun american. Keystone

Il minister da defensiun american, Mark Esper ha dementì ch’ils Stadis Unids veglian retrair lur truppas or da l’Irac. I na dettia betg ina tala decisiun ha el suttastritgà avant las medias.

Ordavant avevan pliras agenturas da novitads rapportà dad ina brev ch’in general da l'infantaria marina haja scrit a la regenza da l’Irac, ed en la quala els hajan gì invista. En quella brev sajan vegnidas annunziadas preparativas per retrair schuldads americans or da l'Irac. Concret haja num en la brev ch'ins respectia il giavisch dal parlament a Bagdad da retrair las truppas or dal pajais e perquai vegnian ins a dischlocar truppas las proximas emnas.

Entant ha l’armada dals Stadis Unids annunzià che la brev saja bain autentica, dentant anc en furma da sboz e cunquai vegnida formulada a moda malchapaivla. La pledadra dal Pentagon Alyssa Farah ha declerà ch'i dettia d'in cuntin discurs cun ils Iracais areguard il cumbat cunter la milissa terroristica Stadi Islamic e davart il sustegn per il militar iracais.

5'000 schuldads americans en l'Irac Radund 5'000 schuldads americans èn staziunads en l'Irac. Quels fan cunzunt part ad ina coaliziun militara internaziunala che cumbatta cunter il Stadi Islamic. Suenter l'attatga sin il general iranais Soleimani en la chapitala iracaisa Bagdad, ha il parlament iracais pretendì da la regenza, che truppas estras bandunan il pajais. Plinavant duain truppas estras il futur er betg pli dastgar sgular en l'Irac.

Anc ier aveva il president american smanatschà a l'Irac cun sancziuns severas, il link avra en ina nova fanestra, sche las cundiziuns dals Americans per ina retratga da truppas na vegnian betg ademplidas.

