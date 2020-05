Cunzunt l'Engiadina e las valladas dal sid èn regiuns ch'èn colliadas stretgamain cun l'Italia. Il chantun discurra da fin 7'000 cunfinaris che vegnan di per di a lavurar en il Grischun. 7'000 persunas ch'avessan mancà en l'economia, sch'ellas n'avessan betg pli dastgà vegnir sur cunfin. Perquai era la malsegirtad gronda il cumenzament da mars, cura che la situaziun dal coronavirus è vegnida pli e pli tendida, en l'Italia ed er en Svizra. Uss saja la situaziun dentant sa calmada. Quai di Martin Bühler, il schef dal stab directiv dal chantun Grischun.

Ils cunfinaris pon er vinavant vegnir sur cunfin per lavurar. Ed er sch'il cunfin è da principi serrà la notg, dastgan ils cunfinaris, cunzunt quels dal sectur da sanadad, che han servetschs irregulars – pia la damaun fitg baud u la saira tard – tuttina passar il cunfin.

Paucas dumondas tar hotline

Sper quai aveva il chantun er instradà ina hotline per cunfinaris. Per l'ina per respunder a dumondas avertas, per l'autra er per pudair gidar d'organisar alloschis per cunfinaris che vulan restar en Svizra. Tar quella hotline ha quai tenor Martin Bühler dentant strusch dà dumondas. Quai er perquai che las mesiras da segirtad da la Svizra e da l'Italia èn fertant vegnidas pli sumegliantas.

Il schef dal stab da crisa è cuntent che la situaziun als cunfins è sa normalisada, er grazia a la Polizia chantunala ed a la protecziun civila. Sche quella normalitad resta, dependia dentant er vinavant dal svilup dal coronavirus, saja quai en Svizra u er en l'Italia.