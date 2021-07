En Svizra è vegnì racoltà dapli laina il 2020 ch'il 2019; concret è quai 4% dapli. En cumparegliaziun cun la media dals 4 onns avant è quai anc adina in plus dad 1%. Cunzunt il niz da lain per producir energia è s'augmentà. Igl è dentant vegnì racoltà damain laina che vegn elavurada en tocca per bajegiar per exempel.

Auter guarda quai or en Grischun: Qua è vegnì racoltà damain laina il 2020. Tenor Silke Schweizer da la Federaziun forestala dal chantun Grischun «Selva» stoppian ins però differenziar tar la racolta da laina la qualitad dal lain ch'è vegnì racoltà.

Manco tar la laina da tagl

Il Grischun ha radund 30 resgias. Quellas n'han tenor Silke Schweizer betg avunda capacitad per tut quai che stuess vegnir resgià. La laina vegn perquai savens resgiada ordaifer il chantun, e tocca gia preparada per bajegiar vegn importada. Tranter auter era pervi da corona datti il mument retards tar ils imports da laina. Perquai han las resgias grischunas fitg blera lavur. La gronda dumonda munta er, che la laina custa dapli.

Noss commembers e nossas commembras duain nizzegiar la schanza ch'ils pretschs per nossa materia prima, il lain, constattan ina giada.

Dapli resgias per il chantun?

Tenor Silke Schweizer fissi bun, sch'il chantun Grischun avess anc dapli resgias. Ins stoppia emblidar ils projects dal passà che sajan betg gartegiads, sco la resgia a Domat, e guardar enavant. Sch'ins veglia far in pass en la protecziun da l'ambient, lura saja il lain in impurtanta materia e la producziun indigena stoppia vegnir sustegnida per sbassar las emissiuns da CO2.