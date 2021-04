Chasas vidas, scolas che serran las portas, uniuns che na survivan betg, quai è savens la realitad en vischnancas perifericas. Malgrà che la populaziun grischuna crescha en general, sa svidan las valladas perifericas.

Marca da 200'000

La populaziun grischuna ha cuntanschì la fin dal 2020 la marca da 200'000 abitantas ed abitants, quai mussan las cifras provisoricas da l'Uffizi federal da statistica. Il 1980 vivevan bun 161'000 persunas permanentamain en il Grischun. Quai è in augment da 19%, che saja cunzunt da contribuir a persunas che vegnan da nov ad abitar en il Grischun.

Tgi profitescha e tgi patescha?

Cunzunt las regiuns Bernina (-6%), Surselva (-5%) sco er Engiadina Bassa/Val Müstair (-1%) ed Alvra (-2%) han patì ils davos 20 onns. Gronds victurs èn persuenter las regiuns en la vischinanza dals centers, sco la regiun Plaun che noda in plus da bun 21% ils davos 20 onns. La regiun Landquart è creschida per 16%, Plessur per stgars 9%. Era dapli populaziun ch'anc il 2000 han las regiuns Viamala (+10%), Moesa (+13%) e Malögia (+4%).

Cliccai tras las regiuns e guardai il svilup da Vossa vischnanca:

