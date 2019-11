San Murezzan

Cun 75% da las vuschs han votantas e votants da San Murezzan approvà il credit da bunamain 39 milliuns francs per construir la chasa da tgira «Du Lac» che vegn a porscher 60 letgs da tgira e 17 abitaziuns per seniors. Plinavant ha il suveran detg Gea a la revisiun parziala da la planisaziun locala «zona speziala Du Lac» ed al contract concernent la collavuraziun intercommunala per fabritgar il center da vegls.