Il project Serletta sid duai cuntinuar. La possessura dal project, la Chris Silber San Murezzan SA, resta tar sia dumonda da construcziun e propona dad er gist realisar in nov center medicinal per San Murezzan e la regiun. L'interpresa deplorescha che la Clinica Gut na vegn betg construida a San Murezzan, ha dentant er chapientscha per la decisiun.

Sco la Chris Silber San Murezzan SA scriva saja il project Serletta Sid fitg adattà per er gist realisar la permanence planisada da la clinica Gut e da l'Ospidel Engiadin'Ota per tractar cas urgents che na dovran nagina ospitalisaziun. Ensemen cun il medis locals e terapeuts sco er cun spezialists externs pudess uschia vegnir realisà in center medicinal modern per la regiun San Murezzan e ses giasts.

En ses scriver accentuescha l'interpresa da San Murezzan anc ina giada che er ils recurs cunter la dumonda da construcziun e la procedura giudiziala cunter il plan d'utilisaziun na midia nagut vid lur idea da realisar il project Serletta Sid cun in hotel da sanadad ed ina clinica a San Murezzan.