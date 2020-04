La vischnanca da Brinzauls sa mova pli ch’in meter per onn e la zona cun crudada da grip suren sa movia 2 – 5,5 meters per onn. Il tempo dals moviments na saja però betg s’augmentà uschè spert sco ils onns avant durant il mez onn d’enviern. La raschun possia esser l’enviern cun pauca naiv, ha ditg il geolog Stefan Schneider da l’interpresa CSD Ingenieure da Tusaun.

Il mument lieua anc la naiv sur la bova uschia che la bova pudess vegnir anc in pau pli sperta, ma sin la stad saja sco mintg’onn da quintar ch’ils moviments daventian pli plauns. Tge che saja l’atun u l’enviern proxim na possian il mument betg anc preveder, ma ins stoppia bain quintar ch’ils moviments da la bova restian ils proxims mais sin in livel aut. E tar plievgia saja vinavant da quintar che crappa e blocs pli gronds possian puspè crudar.

Aua ha probabel grond’influenza sin la bova

Questa stad vegnan sanads per 2,3 milliuns francs ils conducts d’aua en il conturn da las aclas da Brinzauls sur la bova. Bruno Roussette da l’uffizi da guaud e privels da natira ha ditg che las lingias d’aua sajan vegnidas installadas l’onn 1906. La davosa giada sanà cumplettamain sajan quellas vegnidas l’onn 1976. Ins supponia, che bischens donnegiads laschian ir l’aua en la bova, tge che possia avair in effect negativ sin quella.

Cun sanar bova duai quella vegnir stabilisada

Anc adina èn experts vi da l’examinar la pussaivladad da sanar la bova cun ina galaria en il sutterren. Fin la fin d’avrigl duai esser pronta ina skizza da project che duai pussibilitar da trair ora l’aua or dal terren. Il terren è gia vegnì examinà minuziusamain cun divers sondagis.

Ulteriurs credits e zona da planisaziun

Plinavant ha la suprastanza communala approvà in credit brut da 3,75 milliuns francs. Il credit che va anc avant la radunanza communala duai pussibilitar quatter ulteriurs sondagis per examinar anc meglier il funs da la bova. Per elavurar in studi davart il basegn d’agir da la planisaziun dal territori, ha la suprastanza approvà in credit da 72’000 francs. Sin basa da las novas scuvertas e la pussaivladad d’ina bova da crappa ha la vischnanca Albula/Alvra decretà ina zona da planisaziun per in onn e quai per Brinzauls sco era per parts da Vazarouls, Casti e Surava.