Ils ultims mais han sulet uffants e giuvenils pudì far sport en il center da sport. Ma quai è ussa auter. En halla pon gruppas fin a 15 persunas far sport. Sche quai cuntentia las uniuns na possian ins betg anc dir, ma els sajan pronts per mintgin che vegnia a far sport, di il manader Gion Hosang.

Dar tennis, far fitness u raiver, quai purschidas ch’ins po puspè far en il center da sport. Sulet las distanzas ed il dumber da persunas sto vegnir resguardà, di Gion Hosang – il manader dapi trais onns. La situaziun per las bleras uniuns na sa midia dentant betg cun questa midada, perquai che las bleras uniuns han dapli commembers. Ma quai vegnia segir a dar puspè dapli vita en las localitads e quai saja bun.

Ils emprims vegnan a dar tennis sin las 10

Cun in surrir di Gion Hosang ch’el quintia fitg cun ils dus giasts fidaivels che vegnivan avant la pandemia mintga glindesdi da las 10:00 a dar tennis. Quels vegnian probabel era uss a vegnir suenter quest lung temp. Surtut per las giugadras ed ils giugaders da tennis vegnia quai ad esser in levgiament da puspè pudair giudair lur hobi. Ed era cun persunas che vegnian a raiver saja da quintar, cunquai ch’ins na possia il mument anc betg ir a raiver dadora.

Blera lavur

Per las collavuraturas ed ils collavuraturs dal center da sport a Mustér è quai stà in temp intensiv. Cun quai che l’infrastructura vegn sanada han ins pudì far lavurs ch’ins avess stuì far durant l’ordinari temp da manaschi. I saja uss stà bun da pudair far endretg e cun temp questas lavurs, ma sur tut ora saja uss era temp che mintgin possia far la lavur per la quala el u ella ha era la plazza.

Bogn Sedrun resta serrà

Ma betg sulet il center da sport vegn manà da Gion Hosang, era il Bogn Sedrun è sut sia egida. Qua saja la situaziun in'autra. Ins na possia betg avrir il bogn cuvert. Quai na saja betg propi chapibel. Ils ressorts ed ils hotels hajan pudì laschar avert lur purschidas l’entir enviern ed els cun bler spazi ed avunda pussaivladads era da limitar il dumber da persunas, els na possian betg avrir, di Gion Hosang. Quai saja in tschert frust, ma uss il mument sa legrian tuts ch’il manaschi cumenzia a sa normalisar.