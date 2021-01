Ils 4 d'avust dal 2018 è l'aviun dal tip Ju-52, er numnà Tante Ju, crudà en il sidvest dal Piz Segnas. Tar l'accident èn tut las 20 persunas a bord mortas. Uss ha la SUST (Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle) publitgà il rapport final.

Sco motiv direct per la crudada da l'aviun descriva la SUST il manever ristgà en la val sidvest dal Piz Segnas. Cura che l'aviun saja vegnì en las turbulenzas che sajan normalas en las muntognas, haja il pilot gì ni il temp ni l'autezza per pudair curreger il sbagl. L'aviun è en consequenza crudà pli u main vertical per terra.

Video che la SUST ha fatg per declerar l'accident (per rumantsch)

Plirs facturs han giugà ina rolla

Dasper il sbagl dals pilots numna il rapport anc ulteriurs motivs per la crudada da l'aviun dal tip JU-52.

Ils pilots da l'interpresa JU-AIR eran disads da betg tegnair en reglas per in manaschi segir da sgol e d'acceptar sgols cun auts ristgs.

L'aviun n'era betg en in stan tecnic en urden.

La revisiun dals aviuns era betg organisada a moda cuntentaivla.

La scolaziun dals pilots era manglusa.

Las enconuschientschas spezialisadas tar las persunas responsablas da la firma da sgol Ju-Air, dal manaschi da mantegniment e tar l'Uffizi da controlla (BAZL) eran per part insuffizientas.

Recumandaziuns per evitar tals cas

Sco conclusiun da l'accident al Piz Segnas relascha la SUST 15 recumandaziuns, co agir per evitar in sumegliant cas. Quellas pertutgan il post da controlla BAZL e l'interpresa JU-AIR. Cunzunt a la controlla, la surveglianza e la meglieraziun en cas da sbagls duai vegnir dà en l'avegnir dapli bler paisa.