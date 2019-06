Las scolaras da la scola da Mustér han rimnà l’entira emna en differents lieus da la vischnanca rument. Per ils uffants pli pitschens era quai in'aventura. Ma impurtant saja da mussar als uffants ch’i saja betg fatg cun sulet bittar il rument en la natira, mabain che mintgin dal pli pitschen fin il pli grond possia far cun in engaschi persunal insatge per l’ambient.

Emna da success

Il mainascola da Mustér Roger Tuor è cuntent cun l’emna da project ora en la natira. Sulet l’entschatta da l’emna hajan ins gì in zic discletg cun l’aura, ma sch’ins mira sin las ulteriuras parts dal chantun, ch’han gì da sbatter cun inundaziuns, alura saja quai quasi betg chapibel che l’entira emna haja pudì vegnir manada tras sco planisà. Sulet ina pitschna blessura haja quai dà durant ina excursiun, uschiglio n’haja quai dà nagins incaps, di Roger Tuor.

Collavuraziun optimala

Surtut la collavuraziun cun las uniuns ed instituziuns saja stada fitg buna e sch’ins vesia persunas che s’engaschian dal tuttafatg per che las scolaras ed ils scolaras hajan experientschas unicas alura saja quai in vair plaschair, di Roger Tuor. Era a restar vegnan radund 200 plantas che las scolaras ed ils scolars han plantà sin intschess da la vischnanca. Quai simboliseschia mintg’in e dettia a l’entir project ina simbolica persistenta e quai saja stà da l’entschatta impurtant da mussar als uffants la cumplexitad da la natira e sensibilisar els per sfidas ma era per plaschairs e per bellas chaussas.

