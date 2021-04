Il Pass dal Lucmagn è stà serrà per 50 dis l’enviern passà. Quai sur la media da 37 dis dals ultims onns. L’onn passà era il Lucmagn stà serrà 28 dis, l’onn da record 2017/2018 dentant per 76 dis.

La blera naiv ed ils vents hajan era procurà sin il Pass dal Lucmagn per situaziuns difficilas l’enviern passà, sco en las entiras Alps, ha ditg Martin Candinas, il president da la Pro Lucmagn. Uschia saja il pass stà serra il schaner 18 dis en roda ed il favrer 16 dis en roda, quai che saja segir extraordinari, ma la segirtad haja adina prioritad. Surtut cura che l’aura è buna ed i dat sulegl saja la chapientscha per las mesiras da segirtad pli pitschnas, ma sco gia ils 20 onns passadas, saja fin uss anc mai schabegià in accident e quai saja il pli principal, uschia Candinas.

Meglieraziun cun il nov tunnel sin il pass

In meglierament da la situaziun empermetta l’uniun surtut cun la prolungaziun da la galaria Scopi sin vart grischuna dal pass. Quella cumenzia uss finalmain, suenter che la galaria veglia ha l’emprim stuì vegnir sanada ed ì saja previs da pudair avrir quella galaria sin il 2024, ha ditg Martin Candinas. Sin la vart tessinaisa saja surtut la plantaziun datiers da Aquacalda da gronda impurtanza cun sustegniment da lavineras da lain. La Pro Lucmagn speria fitg che quels projects vegnan uss lantschads e che la segirtad possia vegnir megliurada era sin vart tessinaisa.

Consorzi da rumir naiv ha fatg buna lavur

L’enviern passà ha il consorzi da naiv «Edelweiss» rumì per l’emprima giada la naiv sur il pass. Cun la lavur prestada sajan ins cuntents, ha ditg Candinas. Ma era ils onns passads sajan ins adina stads cuntents cun la lavur dal consorzi vegl, uschia che la sfida dal consorzi nov saja stada gronda. Cun intginas adattaziuns al cumenzament dal enviern haja dentant era quel pudì persvader cun las maschinas e cun l’engaschi.

Festa da giubileum da 20 onns

L’onn passà ha l’uniun duas giadas vulì festivar il giubileum da 20 onns. Ord motivs da la pandemia ha quella festivitad stuì vegnir stuschada. Il mument na possian ins betg dir cura ni co ins vegnia ad organisar il giubileum, ma dar giu ina terza giada l’occurrenza na vegnia betg en dumonda, ha ditg Candinas. Era veglian els promover il barat cultural tranter las duas valladas, la Surselva ed la Val dal Blegn, quai saja in dals pensums da l’uniun ed in giavisch da la populaziun, ma betg sulet cun ina festa mabain persistent.